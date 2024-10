Anziano cade nel bosco a Castel San Niccolò: soccorso con l’elicottero Drago e trasportato in ospedale

Nel pomeriggio, il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato allertato alle ore 17:45 per soccorrere un uomo di 74 anni caduto nel bosco in località Passerina, nel comune di Castel San Niccolò. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di Bibbiena, il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco. L’anziano è stato trasportato in codice giallo (codice 2) al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo grazie all’intervento dell’elicottero Drago. Le sue condizioni, pur non essendo critiche, richiedono comunque un’attenta valutazione medica.