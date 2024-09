Open Day e Campionati Italiani di Paracadutismo all’Aeroclub di Arezzo

Sabato 14 settembre 2024 – L’Aeroclub Luciano Centini di Arezzo, situato in località Molin Bianco, Via F. Baracca, ospiterà un doppio evento a partire dalle ore 15.00. Durante l’Open Day saranno presentati i nuovi corsi per il conseguimento delle Licenze di Pilota Privato (PPL) e Night Rating-LAPL, di prossima attivazione.

Contestualmente, si terranno i Campionati Italiani di Paracadutismo 2024, un’occasione per assistere a esibizioni spettacolari e scoprire le nuove opportunità formative offerte dall’Aeroclub.

Il Presidente dell’Aeroclub, Comandante Lorenzo Parigi, invita tutti a partecipare all’evento.