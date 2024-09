L’allenatore del Subbiano entra in campo e interrompe un contropiede: polemiche e scuse della società

Clamoroso episodio a Pontassieve durante la prima giornata del campionato di Promozione, girone C.

Durante la partita tra Pontassieve e Subbiano, il mister del Subbiano, Alessio Guidotti, ha compiuto un gesto inaspettato: si è alzato dalla panchina, è entrato in campo e ha interrotto l’azione di un avversario lanciato a rete. Il fatto è stato ripreso in un video diffuso dalla società Pontassieve, che mostra Guidotti intervenire al 45′ del primo tempo per fermare l’attaccante avversario Bourezza, lanciato in contropiede sulla destra, con solo un difensore rimasto tra lui e il compagno Cragno, libero sulla sinistra.

L’episodio, definito “clamoroso” dalla società di casa in un post su Facebook, ha portato all’espulsione dell’allenatore del Subbiano.

La partita è poi terminata con un pareggio a reti inviolate, 0-0.

A seguito dell’accaduto, la società Marino Mercato Subbiano ha diffuso un comunicato di scuse:

“La società del Marino Mercato Subbiano è dispiaciuta e si scusa per quanto accaduto ieri durante la partita Pontassieve – Subbiano. Certi episodi non dovrebbero verificarsi e di sicuro i primi ad esserne rammaricati siamo noi. La domenica siamo tutti sportivi che vanno a vedere una partita di Dilettanti per passione (non dimentichiamolo). Procurarsi un vantaggio di gioco in questo modo non è giusto e merita (come in parte è già stato) di essere punito. Siamo però altrettanto convinti che l’episodio non sia da etichettare come violento e siamo altrettanto convinti che il nostro mister Guidotti sia il primo ad esserne dispiaciuto. Poche altre parole. E speriamo anche in un abbassamento dei toni che, in questo momento, hanno preso una piega sgradevole almeno quanto l’episodio stesso.”

La società ha espresso il proprio rammarico per quanto accaduto, auspicando che il clima intorno all’accaduto torni ad essere sereno e rispettoso dello spirito sportivo.