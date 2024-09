Lo sciamano Penna resuscita il paese di Chiani

Bella serata ieri sera al circolo Oasi di Chiani. Nonostante un violento temporale la sala si è riempita e subito scaldata alle battute di Santi Cherubini, il Penna, che anche questa volta non ha deluso.

Ha ricordato tutti i personaggi che hanno popolato la località di Chiani, dove vive, creando ilarità ma anche nostalgia per un periodo che ci sembra sempre più lontano.

Un periodo dove i rapporti erano veri, sanguigni, pieni di umanità.

Molti personaggi non ci sono più ma il Penna li ha resi ancora attuali, facendo loro un vero omaggio, perché la dimenticanza è una sciagura mentre la memoria è una forma di riscatto.

Naturalmente non sono mancati momenti di pura ilarità come quando ha parlato del puzzo che aleggia in quelle zone e l’assunzione dei famosi annusatori che lui denuncia essere pagati “profumatamente” (Guarda video).

All’inizio abbiamo parlato anche con la moglie Patrizia, in odore di santità per sopportare lo sciamano Penna oramai formato solo dagli ormoni dello spettacolo.

Grazie Santino e restiamo in attesa di altre prove, in questo tempo triste di sangiuliani ne abbiamo bisogno.

By Luciano Petrai