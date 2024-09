Raccontare la Terra. Acque, Terre, Cieli: Il Festival dell’Autobiografia 2024 ad Anghiari

Dal 27 al 29 settembre 2024, Anghiari (provincia di Arezzo) ospiterà il Festival dell’Autobiografia, un appuntamento annuale organizzato dalla Libera Università dell’Autobiografia (LUA).

Il tema di quest’anno, “Raccontare la Terra”, esplorerà il rapporto tra narrazione ecologica, autobiografia e memoria, attraverso le parole di esperti e appassionati.

Duccio Demetrio, fondatore della LUA, definisce la Terra come una “ispiratrice demiurgica” che ci insegna a narrare le sue storie e quelle di ogni essere vivente.

L’inaugurazione del Festival avrà luogo venerdì 27 settembre alle ore 15:00, con gli interventi di Demetrio, della presidente Stefania Bolletti e del sindaco di Anghiari, Alessandro Polcri.

Il Festival vedrà la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo, tra cui Tommaso Giartosio, finalista del Premio Strega con “Autobiogrammatica”, che riceverà il Premio “Città dell’Autobiografia”.

Pietro Clemente, antropologo e presidente della Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoantropologici, sarà premiato con il “Centro Nazionale Ricerche e Studi Autobiografici”. Tra gli altri protagonisti figurano Piero Dorfles, critico letterario, Maurizio Bettini, antropologo, Gianumberto Accinelli, entomologo, e Tiziano Fratus, alberologo.

L’evento offrirà anche momenti unici, come la passeggiata con scritture sui Monti Rognosi per i soci LUA e la premiazione del concorso nazionale “L’albero delle ciliegie. Una storia tira l’altra”. Il poliedrico autore Fabio Volo, noto per aver avvicinato molti alla lettura con le sue storie di vita, riceverà il premio straordinario “Amico della LUA”.

Per ulteriori dettagli e iscrizioni, visitare il sito www.lua.it.