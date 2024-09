Richiamato pecorino sardo DOP Pascoli Italiani di Eurospin: rischio Listeria

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo precauzionale per un lotto di formaggio Pecorino Sardo DOP a marchio Pascoli Italiani, venduto da Eurospin. Il motivo del richiamo è la possibile contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio che può causare gravi infezioni alimentari, specialmente in individui con sistema immunitario compromesso, donne in gravidanza, anziani e bambini.

Le confezioni coinvolte nel richiamo sono quelle da 300 grammi, con numero di lotto 24178 e data di scadenza 23 dicembre 2024. Sebbene il provvedimento di richiamo sia stato emesso il 18 agosto 2024, il Ministero ha pubblicato l’avviso ufficiale solo oggi, 5 settembre 2024, con un ritardo di oltre una settimana.

Il prodotto in questione è stato realizzato dall’azienda Argiolas Formaggi per Eurospin Italia Spa, nello stabilimento situato in S.P. 14 3/5, a Dolianova, in provincia del Sud Sardegna (marchio di identificazione IT 20 18 CE).

A titolo precauzionale, l’azienda invita tutti i consumatori a non consumare il Pecorino Sardo DOP con il lotto e la scadenza indicati. I clienti che hanno acquistato il prodotto possono restituirlo presso il punto vendita Eurospin per ottenere un rimborso o la sostituzione.

Per ulteriori informazioni sui richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute a questo link.

