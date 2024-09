Figlia indagata per abbandono: anziana madre morta in casa da mesi

La figlia di Carla Bazzani, un’anziana di 92 anni trovata morta sabato scorso nell’appartamento dove vivevano insieme, è indagata per abbandono di incapace.

La donna, 60enne, è stata inserita nel fascicolo aperto dalla Procura in seguito al ritrovamento del corpo della madre e del suo gatto, avvenuto dopo una segnalazione della padrona di casa.

Le indagini sui movimenti bancari hanno sollevato sospetti sulla figlia, che avrebbe continuato a riscuotere la pensione della madre, nonostante quest’ultima fosse presumibilmente deceduta tra quattro e sei mesi fa, come indicato da un primo esame del cadavere.

L’autopsia, programmata per venerdì prossimo a Siena, sarà fondamentale per confermare la data del decesso.

Nel frattempo, la figlia è stata rintracciata a Rimini, dopo alcuni giorni di irreperibilità.