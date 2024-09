Rinvenuta in un hotel la figlia dell’anziana deceduta: avviato un procedimento penale per abbandono di incapace

Dopo intense ricerche condotte dal personale della Squadra Mobile di Arezzo, coordinate dal Commissario Capo Davide Comito, nella giornata di ieri, lunedì 2 settembre, è stata rintracciata la figlia sessantenne dell’anziana signora trovata priva di vita sabato mattina nella sua abitazione di via Montanara n. 9.

La donna, convivente con la madre deceduta, risultava irreperibile e con il telefono spento sin dal momento del ritrovamento del corpo. Le indagini hanno rivelato che la donna aveva soggiornato presso una struttura alberghiera della riviera romagnola durante le prime settimane di agosto. Questo dato ha fornito agli investigatori il punto di partenza per le loro ricerche.

Il contributo degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini è stato determinante per localizzare la donna, rintracciata proprio nella struttura alberghiera indicata dalle indagini. Immediatamente, gli agenti di polizia intervenuti da Arezzo hanno condotto la donna alla Questura di Rimini.

Su disposizione del Pubblico Ministero titolare del procedimento, la donna è stata interrogata come persona informata sui fatti. Tuttavia, nel corso dell’audizione, non è riuscita a fornire spiegazioni chiare e dettagliate sugli eventi oggetto dell’indagine.

Al momento, le autorità stanno valutando la posizione giuridica della donna, in attesa degli esiti delle diverse attività investigative in corso. È stato avviato un procedimento penale per abbandono di incapace ai sensi dell’art. 591 del codice penale.