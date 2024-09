Anziana trovata morta in casa, mistero sulla scomparsa della figlia: ricerche in corso su tutto il territorio nazionale

Una vicenda inquietante sta tenendo con il fiato sospeso la comunità di Via Montanara, ad Arezzo, dove una donna di 92 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento.

Le autorità sono ora alla ricerca della figlia sessantenne, con la quale viveva, di cui si sono perse le tracce da diverse settimane.

La scoperta del corpo risale a ieri, quando il proprietario dell’immobile ha allertato la polizia, preoccupato dall’assenza di notizie delle due donne e dal mancato pagamento dell’affitto per oltre due mesi.

Gli agenti, una volta giunti sul posto, sono stati accolti da un odore insopportabile proveniente dall’appartamento al primo piano.

Entrando, hanno trovato l’anziana distesa sul letto accanto al suo gatto, entrambi privi di vita.

La figlia della donna, che viveva con lei, risulta irreperibile e non risponde al telefono.

Non possedendo un’auto, è probabile che si sia spostata con mezzi pubblici.

La Questura ha quindi diramato un avviso di ricerca su tutto il territorio nazionale, rivolto anche alle aziende di trasporto pubblico e agli autisti, nella speranza di ottenere informazioni utili.

Fino a ieri sera, però, della donna non c’era ancora traccia.

La polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo nell’appartamento senza riscontrare segni di effrazione o elementi che suggeriscano una morte violenta.

Tuttavia, tutte le ipotesi restano aperte, inclusa quella più drammatica che fa temere per un gesto estremo da parte della sessantenne.

Il magistrato di turno, Julia Maggiore, ha disposto un’autopsia sul corpo della 92enne per determinare le cause esatte del decesso. Nel frattempo, le ricerche della figlia continuano senza sosta.