Incendio a Terranuova Bracciolini: in fiamme capannone di azienda per lo smaltimento della carta

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono impegnati da questa notte, intorno alle ore 3:00, a Terranuova Bracciolini, in Via Ganghereto, per domare un incendio che ha colpito il capannone di un’azienda specializzata nello smaltimento della carta.

Sul posto, oltre al funzionario di guardia, sono intervenuti uomini e mezzi dei comandi di Firenze e Prato, per un totale di 25 unità e 12 mezzi dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e, al momento, non si segnalano persone coinvolte.