Euclide ad Arezzo

Ebbene si, EUCLIDE, il grande matematico greco, sarà in città nei prossimi giorni.

Il Maestro EUCLIDE verrà a verificare di persona una serie di circostanze che potrebbero compromettere la sua attività.

Infatti qualche tempo fa il Maestro EUCLIDE teorizzò che:

“Per tre punti non allineati passa una e una sola circonferenza !”

Il teorema, con tanto di dimostrazione, ha dilagato e tutti gli insegnanti di matematica lo hanno fatto proprio interrogandoci gli studenti e, talvolta ce l’hanno anche bocciati.

Al Consiglio Comunale del 25.07.2024 il sindaco ha indicato che la rotatoria di Via Fiorentina è stata progettata, in ossequio al teorema euclideo, definendo un cerchio (colore VIOLA) che passava per tre punti (colore VERDE), e cioè:

1) Via Pitagora;

2) la stradina frontestante Via Pitagora;

3) le case popolari di fronte all’ex Campo Scuola.

Ma il Maestro EUCLIDE s’è accorto che qualcosa non torna.

La rotatoria ha proprio il diametro del cerchio che passa per i tre punti rammentati, ma è spostata un po’ più in là.

Fonti vicine al Maestro EUCLIDE lo descrivono allarmato per la tenuta del suo teorema, che viene minato proprio sul rafforzativo di “una e una sola circonferenza” e sulle dimensioni della circonferenza stessa.

Le preoccupazioni sono legate alle conseguenze legate alla rigida applicazione del teorema sin qui fatta, che lo potrebbero veder coinvolto in situazioni spiacevoli, compreso le cause al TAR intentate dai genitori dei ragazzi che sono stati bocciati a scuola proprio a causa del macroscopico errore contenuto nel teorema stesso.

Pare che il Maestro EUCLIDE abbia contattato le associazioni culturali aretine per annunciare una conferenza durante la quale ha intenzione di apportare modifiche al teorema, proprio nella città dove è stata dimostrazione della fallacità del suo operato.

Le indiscrezioni, fino ad oggi trapelate, parlano di una nuova formulazione che reciterebbe così:

“Per tre punti non allineati passa una sola circonferenza, che si può fare anche più in là e magari anche più GRANDE !” (cerchio colore GIALLO).

… e magari spendendo parecchio meno e facendo parecchio prima !!!

Botolo ringhioso