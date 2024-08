In autostrada con 34 chili di hashish: la polizia arresta due giovani trafficanti

La Polizia di Stato ha arrestato due giovani trafficanti di droga durante un controllo sull’autostrada del Sole, sequestrando 34 chili di hashish. L’operazione è avvenuta nella mattinata di sabato, intorno alle 11, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Battifolle ha fermato una Lancia Y con targa italiana che viaggiava in direzione sud sull’A1.

A bordo del veicolo c’erano due ragazzi di 19 e 20 anni, entrambi nati e residenti nella provincia di Roma, di ritorno dall’estero. Alla richiesta di spiegazioni sul motivo del loro viaggio, i giovani non sono riusciti a fornire risposte convincenti, manifestando invece un evidente nervosismo. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito del veicolo.

La perquisizione dell’auto ha portato al ritrovamento di 340 panetti di hashish, del peso di 100 grammi l’uno, nascosti nelle valigie nel portabagagli. La droga, avvolta in cellophane trasparente, era destinata al mercato illegale.

I due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato e trasferiti al carcere di Arezzo, mentre il veicolo e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati per la successiva confisca. Le indagini proseguono per accertare ulteriori dettagli sul traffico illecito di stupefacenti.