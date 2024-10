L’Intelligenza Artificiale (IA) consiste nella possibilità di programmare una macchina in modo che possa simulare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività.

Google maps è un’applicazione dell’ IA de’ noialtri, visto che è utilizzata da molti possessori di smartphone, fondata sulla raccolta massima di dati derivanti dai comportamenti degli utenti, abilmente trattati da potenti algoritmi.

Il Comune di Arezzo negli ultimi anni si è concentrato negli snodi viari prossimi a Via Fiorentina, progettando “intersezioni a livelli sfalsati”, rotatorie e quant’altro.

L’automobilista che proviene dal Casentino e dalla Setteponti e vuole andare verso l’Orciolaia o verso l’ultimo tratto di Via Marco Perennio, secondo il Comune, dovrebbe utilizzare la mirabolante intersezione nei pressi della ex-Lebole e tornare indietro o percorrere Via dei Carabinieri.

Per l’IA di Google maps c’è una soluzione più semplice !!!!

L’automobilista giunge all’incrocio di Via Fiorentina, svolta verso San Leo, fa una bella inversione ad U magari all’interno del distributore di carburanti, e riparte diretto verso il centro.

Sapete perché ?

Perché sono molti gli utenti che hanno scoperto tale possibilità che fa risparmiare sui percorsi, sul tempo, sulle emissione e, da ultimo, fa risparmiare anche denaro.

Provate per credere !

Alla faccia di tutte le simulazioni del Piano della mobilità fatte dal Comune di Arezzo.

IA vs Comune di Arezzo : 1 – 0, o meglio:

Cittadini vs Comune di Arezzo : 1 – 0.

Chissà cosa succederà con l’intersezione a livelli sfalsati che il Comune vorrebbe realizzare.