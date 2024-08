Ruth e il piano segreto: l’incredibile verità svelata in terrazza

Mana e Ruth entrano in terrazza, dove Ugo e Pino stanno sorseggiando un drink.

Mana: “Ragazzi, è venuta a trovarci Ruth.”

Pino: “Ciao, Ruth!” (smack, smack, smack)

Ugo: “Pino, smetti di baciarla! Fammi salutare anche a me!”

Ruth: “Su, basta convenevoli! E tenete a posto le mani… non avete mai toccato un sedere autorigenerante?”

Mana: “Che buon vento ti porta?”

Ruth: “Sono venuta da voi perché siete gli unici parenti di cui mi posso fidare… Un cliente, durante un amplesso, mi ha confidato che hanno ritrovato una sentenza di 1500 anni fa. Questa condanna preti, politici e organizzazioni di volontari italiani e norvegesi che, seguendo le dritte di multinazionali e privati, si arricchivano di centinaia di milioni con una vera e propria tratta di immigrati!”

Pino: “E allora?”

Ruth: “Ma non è finita qui! Si dice che le teste al comando, non quelle procreatrici, siano in prevalenza transgender, operati e pochissime donne vere!”

Pino: “E come fai a saperlo?”

Ruth: “Un transgender è venuto a trovarmi, voleva riprovare il grillo dopo tanta astinenza!”

Pino: “E… noi che c’entriamo?”

Ruth: “Ecco perché sono venuta da voi. Stanno decidendo di tagliare a tutti gli uomini il grillo, per creare il seme in laboratorio e inserirlo nelle procreatrici. Io… rimarrei senza lavoro e senza grilli!”

Ugo: “Questo è asociale! E poi dove metteranno tutti questi grilli?”

Ruth: “Ne faranno degli hamburger!”

Ugo: “Già mi fa male solo a pensarci, e mi torna su quello stufato di bachi da seta stoppaccioso che ci ha preparato Mana!”

Mana: “E allora cosa possiamo fare? Ma poi, mio figlio Lesto ha il grillo come gli arti duttile, lo può nascondere bene e, inoltre, gli ricresce sempre. Il suo seme sarà certamente prolifico!”

Ruth: “Sono venuta per questo! Voglio anch’io un figlio. Devo farmi inserire un bioreattore nucleare a espansione con stampante 3D!”

Pino: “Questo si può fare, conosco un tecnico eccezionale, ma… e dopo?”

Ruth: “Sarà uno di voi a mettermi incinta!”

Ugo: “Io, io, io!”

Pino: “No, lo faremo insieme, come quando l’abbiamo fatto con Mana!”

Mana: “Non creare screzi in famiglia, Ruth. O entrambi, o nessuno. Almeno un po’ di riposo me lo daranno, così mi dedico all’arte culinaria. Voglio partecipare al grande concorso!”

Ugo: “I politici sono sempre mossi da interessi pecuniari, ma tuttavia nulla viene per nuocere…”