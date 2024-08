Il mare che è in noi

Il nostro corpo e’ composto da circa 50 mila miliardi di cellule sospese in un mare di acqua interno al nostro organismo.

Ogni cellula e’ circondata da acqua.

Le cellule e l’acqua sono tenute assieme da una rete di connettivo, che “connette” le cellule tra loro.

Le cellule, l’acqua, la rete connettivale costituiscono la matrice corporea, che come indica il nome e’ “madre di vita”.

ACQUA e OSSIGENO

Le nostre singole cellule possono essere considerate come “pesci” che vivono all’interno del vasto mare che e’ dentro di noi.

Le cellule respirano e mangiano come fanno i pesci dentro il mare.

L’ossigeno respirato con i polmoni arriva nel sangue, passa dal sangue nella matrice dove entra in soluzione nell’acqua che circonda le cellule.

ACQUA e IL CIBO

Tutto ciò che mangiamo dall’intestino passa nel sangue.

Dal sangue tutte le molecole alimentari naturali e tutte le altre molecole introdotte per via orale e per via respiratorie, i farmaci, l’inquinamento chimico…entrano nel nostro mare interno, nella matrice extra cellulare.

Tutte queste varie molecole passano poi all’interno delle nostre cellule.

Gli scarti della nutrizione e respirazione cellulare vengono gettati nella matrice, nell’acqua che bagna ogni cellula, per essere rimossi dal sistema linfatico e venoso, per essere espulsi fuori dal nostro organismo attraverso i reni e i polmoni.

INQUINAMENTO ACQUA

Con il passare degli anni il nostro mare di acqua interno si riduce, si INQUINA a causa di una alimentazione errata, per introduzione di inquinanti chimici, di farmaci, di alterata respirazione, per ridotta funzione del sistema venoso e linfatico.

Le cellule soffrono e possono morire oppure TRASFORMARSI in cellule nuove in grado di resistere per sopravvivere ad un ambiente interno non compatibile con la vita biologica.

REAZIONE DARWINIANA e IL TUMORE

Questa trasformazione cellulare si chiama reazione darwiniana.

Cioè le cellule per sopravvivere ad un mare interno inquinato sviluppano caratteri e funzioni nuove.

Sono cellule neoplastiche.

Così nascono i tumori all’interno del nostro corpo umano, sono reazioni cellulari contro un ambiente che abbiamo reso incompatibile con la vita biologica con il nostro comportamento alimentare e stile di vita.

Come i pesci che muoiono quando il mare viene inquinato da molecole chimiche aggressive, così le nostre cellule muoiono, si forma il processo di invecchiamento, e’ la malattia.

Abbiamo concentrato la nostra maggiore attenzione alle cellule.

Occorre sviluppare sempre di più anche la conoscenza dell’ambiente che circonda ogni nostra cellula.

Occorre impedire l’inquinamento del mare interno al nostro corpo per vivere in salute, realizzando una sana alimentazione, una efficiente respirazione con adeguata introduzione di volumi di ossigeno, attuare un saggio stile di vita.