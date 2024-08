L’Arezzo trionfa a Pesaro: rimonta firmata Guccione, Gucci e Gaddini

L’Arezzo avanza al secondo turno di Coppa Italia grazie a una vittoria convincente in trasferta contro la Vis Pesaro.

Dopo un inizio in salita con il gol di Nicastro per i padroni di casa, la squadra di Mister Troise ha ribaltato il risultato con le reti di Guccione, Gucci e Gaddini.

RISULTATO FINALE Vis Pesaro 1 – 3 Arezzo

Le formazioni:

Vis Pesaro (3-4-1-2): Vukovic; Bove, Ceccacci, Zoia; Paganini, Antolini (1’ st Neri), Tavernaro, Nina (22’ st D’Innocenzo); Pucciarelli (32’ st Orellana); Nicastro (32’ st Okoro), Molina (22’ st Cannavò). Allenatore: Roberto Stellone.

Arezzo (4-3-3): Trombini; Montini, Del Fabro, Chiosa, Coccia; Catanese (25' st Settembrini), Mawuli (44' st Fiore), Renzi; Pattarello, Gucci (35' st Gaddini), Guccione (25' st Iori). Allenatore: Emanuele Troise.

Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara (Angelo Tommasi di Lecce – Ludovico Esposito di Pescara).

Marcatori:

2’ pt: Nicastro (Vis Pesaro)

25’ pt: Guccione (Arezzo)

46’ pt: Gucci (Arezzo)

39’ st: Gaddini (Arezzo)

Cronaca della partita: L’Arezzo, schierato con un offensivo 4-3-3, parte in salita subendo un gol al 2’ da Nicastro, abile a sfruttare una punizione di Pucciarelli.

Tuttavia, gli amaranto non si scoraggiano e, dopo diverse occasioni, trovano il pareggio con un preciso sinistro di Guccione al 25’.

Poco prima dell’intervallo, Gucci sigla il sorpasso con un colpo di testa su assist di Guccione.

Nella ripresa, nonostante l’espulsione di Neri al 14’ per doppia ammonizione,

la Vis Pesaro tenta il tutto per tutto, sfiorando il pareggio con un tiro di Cannavò che colpisce la traversa.

Tuttavia, è l’Arezzo a chiudere i conti al 39’ con il gol di Gaddini, su assist di Pattarello, che fissa il risultato sul 3-1 finale.

Note:

Recupero: 3’ + 5’.

Ammoniti: Mawuli, Pucciarelli, Fiore.

Espulso: Neri (Vis Pesaro) al 14’ st per doppia ammonizione.

L’Arezzo si prepara ora ad affrontare l’Ascoli nel secondo turno di Coppa Italia, forte di una prestazione solida e determinata.

Troise può contare su un gruppo compatto e grintoso, pronto a nuove sfide.