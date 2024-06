Arezzo Calcio: formazione e abbonamenti per la nuova stagione

AREZZO QUASI FATTA LA NUOVA FORMAZIONE IN UN 3 4 2 1 Trombini resterà a nostro baluardo tra i pali Montini, Chiosa, Grilli, a disposizione Lazzerini e i due giovani rientrati. Il centrocampo Damiani Mawuli Settembrini e Guccione con alternative di Bianchi e Coccia se ce lo ridanno e se ci comprano Pattarello. Dietro la punta in arrivo o Gucci, Pattarello e Iori Con a disposizione Gaddini e il nuovo attaccante o Gucci. S’ ariva più o meno come anno, anche se con meno abbonati e seguito!

VOX POPULI

Apettando Gigli e gli altri che necessitano all’Arezzo, il Benevento ha prorogato i prezzi per il Sannio: curva 110, distinti 150, tribuna inferiore 180 ,tribuna superiore 220, con le eventuali e previste riduzioni.

Arezzo : 140 curva, 270 laterale, 420 centrale con le riduzioni anche qui previste.

Il grande sconto per i vecchi abbonati viene ripreso quest’anno e forse con gli interessi, nulla da dire, se vuoi restare a casa con 15 euro al mese vedi tanto in tv, ma se tieni all’Arezzo e vuoi stare al coperto paghi e zitto.

Ricordo che siamo in C, e in promozione il singolo biglietto è 10 euro…., molti fanno l’abbonamento, e per gli orari scomodi ne vedono la metà delle partite,

Io lo faccio, ma diversi a mio sentire rinunciano, poi ci si incazza per la poca affluenza…, si sbaglia, Arezzo, senza tv, potrebbe portare 4000 tifosi a prezzi inferiori con le tv 3200 a prezzi inferiori, con questi prezzi gli abbonamenti saranno invariati in curva, ma nelle laterali e centrali avremo un calo sostenuto!!