Da Polizia di Stato e Airbnb: come evitare le truffe online e prenotare vacanze in sicurezza

Continua a crescere il fenomeno delle truffe online, con una particolare vulnerabilità delle generazioni più giovani, come Gen Z e Millennial, secondo le recenti evidenze della Polizia di Stato e Airbnb. In vista dell’estate e delle imminenti prenotazioni per le vacanze, le due entità hanno rinnovato la loro collaborazione per educare e proteggere i cittadini dai pericoli della rete. Un ruolo chiave in questa iniziativa è svolto da Marco Camisani Calzolari, noto esperto di digital marketing e testimonial della campagna contro le truffe online.

Secondo il Report 2023 della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, l’Italia ha visto un aumento del 6% nei casi di truffe online rispetto all’anno precedente, con un incremento del denaro sottratto che ha raggiunto i 137 milioni di euro. Airbnb ha segnalato di aver individuato e bloccato 2.500 siti di phishing solo nell’ultimo anno, evidenziando la portata globale di questo problema.

Contrariamente alla percezione comune, sono le generazioni più giovani ad essere le principali vittime di queste frodi digitali, con il 33,1% dei giovani adulti tra i 25 e i 34 anni che ha dichiarato di essere caduto in trappole durante gli acquisti online. Questo trend è confermato anche a livello internazionale, dove paesi come Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi e Francia riportano statistiche allarmanti di truffe online rivolte principalmente ai giovani.

Valentina Reino, Responsabile relazioni istituzionali di Airbnb Italia, ha sottolineato l’importanza di prenotare attraverso piattaforme ufficiali e di evitare transazioni al di fuori di esse, dove le garanzie di sicurezza come AirCover non sono garantite. Massimo Bruno della Polizia di Stato ha enfatizzato l’impegno nella prevenzione dei reati finanziari online, con un focus particolare sui periodi di alta stagione per le prenotazioni vacanziere.

Per evitare di cadere vittima di truffe durante la prenotazione delle vacanze, Airbnb e la Polizia di Stato consigliano alcune pratiche di sicurezza fondamentali:

Verificare l’indirizzo del sito web: Accertarsi di prenotare solo attraverso la piattaforma ufficiale di Airbnb. Non cliccare su link sconosciuti: Evitare interazioni con messaggi o link non verificati su social media o e-mail. Diffidare di offerte troppo convenienti: Controllare attentamente dettagli e recensioni dell’annuncio prima di procedere con il pagamento. Evitare pagamenti con bonifico bancario: Utilizzare preferibilmente carte di credito per maggiore sicurezza. Prenotare, pagare e comunicare solo tramite la piattaforma: Per garantire le protezioni offerte da Airbnb. Controllare le recensioni: Leggere le esperienze di altri ospiti e valutare l’affidabilità dell’host. Comunicare direttamente con l’host: Confermare dettagli dell’alloggio prima del viaggio. Segnalare dubbi o comportamenti sospetti: Utilizzare i canali dedicati su Airbnb per segnalare attività potenzialmente fraudolente.

Concludendo, l’impegno congiunto di Polizia di Stato e Airbnb mira a educare e proteggere i consumatori durante la stagione delle vacanze, garantendo esperienze sicure e senza rischi. Per ulteriori informazioni e consigli sulla sicurezza online, visitare i siti ufficiali delle due entità.

Buone vacanze dal team di Polizia di Stato e Airbnb!