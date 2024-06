I poteri occulti hanno allontanato Ul 21 che avrebbe scombussolato il mondo

È passato di là, poco piu di 17 volte la distanza tra la Terra e Luna, avrebbe portato i solventi per i gradini di piazza di Spagna, imbrattati da quei figli di ultima generazione.

Sì, era l’asteroide Ul 21 di 2,300 mt di diagonale media, era stato scoperto nel 2011 in avvicinamento, se colpiva la luna avrebbe provocato una esplosione catastrofica per tutto il mondo a noi conosciuto, ma avrebbe raggiunto le riserve di acqua che sono state scoperte dalla sonda cinese, e forse avrebbe generato la vita nel nostro satellite con i suoi composti di carbonio.

Meglio così, abbiamo tanti lunatici, già troppi anche in Terra, infatti già nei primi anni novanta Ochetto del Pds voleva l’automia differenziata, poi anche D’Alema con la sua bicamerale, per giungere anche al duo De Luca e Bonaccini, nel cui consiglio c’era la filo women della Schlein, che di casse di espansione ne aveva realizzate e fatte realizzare tante, quanto bastavano a far allagare zone, in maniera ripetuta, di quella martoriata regione.

Quindi basta lunatici, e come si impara ad andare in bicicletta, così si deve fare per una più oculata gestione regionale.

” L’è voluta la bicicletta e ora pedalaaa!!”