Palestre comunali, scolastiche e campo di Villa Severi: ecco l’avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo

È stato pubblicato su l’avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo delle palestre comunali, scolastiche e campi di calcio stagione sportiva 2024-2025.

Le istanze potranno essere presentate entro le 13 di giovedì 27 giugno esclusivamente online accedendo al sito https://bit.ly/ImpiantiSportiviArezzo24-25 e successivamente autenticandosi mediante SPID, CNS, CIE.

“Proprio questa è la novità dell’attuale edizione del bando – sottolinea l’assessore Federico Scapecchi – ovvero la piattaforma Easy Sport PA che semplifica l’iter per la richiesta e velocizza il lavoro degli uffici per le assegnazioni.

La piattaforma sarà in funzione sia in questa fase sia per la restante parte dell’anno sportivo per la gestione degli spazi residui, per le richieste che perverranno nel corso della stagione e per gli utilizzi saltuari che saranno gestibili sempre online direttamente in pochi minuti. Semplificazione anche per i pagamenti, grazie al sistema Pago PA, che garantisce massima trasparenza e la possibilità per ogni soggetto di conoscere in tempo reale la propria posizione.

Insomma: ci apriamo all’innovazione, rispondendo a un’esigenza che sentivamo da tempo, condivisa dalle realtà del territorio, che l’Ufficio sport ha implementato in collaborazione con l’Ufficio gestione sistemi informativi, che ringrazio”.

Sono ammesse a partecipare all’avviso le Società sportive professionistiche e dilettantistiche, le Associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, i Gruppi sportivi militari e i corpi civili dello Stato.

Le strutture a disposizione sono le palestre ai vari piani del palazzetto di San Lorentino, il palazzetto di Maccagnolo, la palestra a Pratantico, la palestra Boxe, la palestra a Palazzo del Pero, il campo di calcio Villa Severi e le palestre delle seguenti scuole: media Francesco Severi, elementare Antonio Curina, media Vittorio Fossombroni, media Giorgio Vasari, elementare Monte Bianco, elementare Pio Borri, elementare Aldo Moro, media Margaritone, istituto professionale statale per i servizi Giorgio Vasari, media IV Novembre, elementare Sante Tani.