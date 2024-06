Storie di un’ Arezzo d’altri tempi

ARTISTE MAI CONSIDERATE

Alcune volte lungo le strade sterrate di campagna trovavamo dei piatti scuri impolverati.

Di regola sembravano deile liste dei tronchi d’albero segati, ms con poche e distanziate linee degli anni, come un disco di musica in vinavil, ma più spesso.Continua a leggere



Se ne poteva vedere una giovane ancora bella corposa e pure leggermente fumante, come Pollicino indicavano il loro tragitto tra le carraie di una volt, e pensare che anche in molte strade di Arezzo non ancora asfaltate si potevano vedere nelle loro esposizioni.

Erano delle vere e proprie sculture, dettate da un naturale spirito artistico della specie, in cui l’arte si sprigionava in modo semplice e spontaneo.

Avete mai preso una girella al bar, e notato la somiglianza con quelle opere, certo il pasticcere usa la proPria e razionale disposizione, ma la bestia no, sprigiona inconsciamente senza guardare il sui piccolo capolavoro di rosone in terra, e molte volte lo raddoppia…, si la buina de vacca è un opera artistica!!



LA MI NONNA E IL BILLO TROMBATORE

La mi’ nonna Gioconda Rosadini di Viciomaggio, nipote di colui che fu chiamato a riconoscere il cadavere del bandito Gnicche, spesso partiva avendo” inguluppato “nella su’ pannuccia il su’ billo maschio, che non falliva colpo.Continua a leggere



Prima che lei si trasferisse nella periferia d’Arezzo, tra Agazzi e la Bagnaia, pochi allevavano i tacchini, e lei regalando alcuni esemplari delle sue covate, quando ebbe seminato tutto il circondario, portava al piacere il suo billo, e riceveva in cambio conigli, o altro, piccioni, e pure prodotti d’orto.

Il mi’ nonno, fiorentino doc, un uomo robusto con degli occhi celesti che sprigionavano fuoco, era sempre arrabbiato di queste faccende e al suo ritorno la rimproverava, ” tussei ‘na megera!!”.

UNA TRIADE PARTICOLARE

Memmo era l’unico che si era sposato, con Margherita, che presto rimase paralizzata alle gambe, e ogni sabato, si recava, con il vestito gessato marrone, e il suo cappello buono di color grigio, al casino, e poi dalle sue ospitali amiche, fino a quando gli resse, era addetto ai suini, all’orto e alla miccia, oltre che al lavoro nei campi.Continua a leggere