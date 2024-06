Muscolo e grasso ectopico

Non e’ importante quanto grasso hai nel tuo organismo, ma dove lo hai accumulato.

Si chiama topografia adiposa la distribuzione del grasso corporeo.

Quando la circonferenza addominale presa con il metro posto sull’ombelico supera 102 cm per l’uomo e 88 cm per la donna, si ha il grasso ectopico nell’intero organismo.

Si chiama grasso ectopico, il grasso depositato in organi corporei non deputati ad accogliere eccesso di acidi grassi alimentari.

Il temine “ectopico” deriva dal greco “ectopos” : fuori posto.

Si tratta di grasso anziché stare all’interno degli adipocit, si colloca invece nel fegato (steatosi epatica), nel pancreas, nel midollo osseo, nel muscolo.

Oggi scrivo sul deposito del Grassi nei nostri muscoli.

Il grasso presente nei muscoli si chiama miosteatosi e può essere evidenziato con ecografia.

Ritengo che non ci sia una conoscenza approfondita sul ruolo metabolico ed ormonale della massa magra muscolare.

Il muscolo e’ un grande organo secretorio di importanti proteine chiamate miochine, che dal muscolo partono per arrivare in tutti gli organi corporei.

Noi pensiamo al muscolo come attività motoria.

C’è di più.

Mi fermo a scrivere solo sul rapporto tra miochine e cervello e tessuto adiposo. Se il grasso ectopico si e’ infiltrato nei muscoli, se abbiamo perso muscolo per carenza di attività motoria, se abbiamo una malnutrizione proteica, se abbiamo sarcopenua…la massa muscolare non produce adeguate dosi di miochine.

Sono guai e patologie nel corpo umano ad ogni età.

Nei muscoli sono presenti in gran numero i mitocondri: strutture cellulari deputate a generare energia biochimica (ATP) attraverso ossidazione acidi grassi alimentari.

Se il muscolo è infarcito di grasso ectopico o peggio il muscolo e’ stato perso, i mitocondri non si sono più.

I mitocondri sono i “forni” che eliminano il grasso.

Con la riduzione delmuscolo e dei mitocondri tutto il metabolismo decade e si inizia ad accumulare ancor più il grasso.

Le miochine non vengono più prodotte dal muscolo che perde la sua funzione di organo secretorio.

Scatta uno stato di insulino resistenza e leptino resistenza, che agisce sul cervello e in particolare sull’ipotalamo: regista metabolica ed ormonale dell’intero organismo.

Si ha l’infiammazione ipotalamica, con il risultato di avere sempre fame e di accumulare grasso-obesità.

Con l’infiammazione ipotalamica non si dimagrisce.

Si può conoscere se abbiamo grasso ectopico cercando in Google questa voce “ LAP Index – Prodotto di accumolo lipidico”.

Troverete un mio video in cui presento una formula da calcolare il vostro possibile grasso ectopico.

L’accesso al calcolo e’ gratuito.

Cosa fare?

Uscire dalla condizione di grasso ectopico e fare attività aerobica giornaliera.

Il movimento stimola il muscolo a produrre di nuovo le miochine che sbloccano la situazione su appetito e su difficoltà di dimagrimento, agendo su cervello-ipotalamo e sul tessuto adiposo.

Conoscere per vivere in salute.