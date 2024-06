Tensioni al derby del Valdarno: interventi e provvedimenti dopo il match tra Montevarchi e Sangiovannese

L’8 ottobre 2023, lo stadio Brilli-Peri di Montevarchi ha ospitato il tanto atteso derby del Valdarno tra Montevarchi e Sangiovannese, valido per il campionato di Serie D girone E. L’incontro, già noto per la storica rivalità tra le due tifoserie, è stato segnato da momenti di forte tensione sia prima che dopo la partita.

Per prevenire scontri fisici tra i tifosi, è stato predisposto un servizio di ordine pubblico specifico.

Nonostante ciò, si sono verificati lanci di artifizi pirotecnici non autorizzati e tentativi ripetuti da parte di entrambe le tifoserie di forzare il cordone di sicurezza costituito da poliziotti e carabinieri.

Gli agenti sono riusciti a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, mantenendo separati i gruppi rivali e prevenendo scontri diretti.

Al termine del match e con la partenza in sicurezza dei tifosi ospiti da Montevarchi, il Commissariato di Pubblica Sicurezza locale ha avviato le indagini per identificare i responsabili dei disordini.

Dopo un’approfondita attività investigativa, quattro soggetti sono stati identificati: tre appartenenti alla frangia Ultras della Sangiovannese e uno a quella del Montevarchi.

Questi individui sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per vari reati, tra cui getto pericoloso di cose, accensione ed esplosioni pericolose, travisamento senza giustificato motivo e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Parallelamente, il Questore di Arezzo ha emesso il Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive (DASPO) nei confronti dei quattro identificati. La misura, notificata dagli operatori del Commissariato di P.S. di Montevarchi, avrà una durata di un anno per tre dei soggetti coinvolti. Per il quarto, recidivo, il DASPO sarà valido per cinque anni e comporterà l’obbligo di firma presso il competente ufficio di polizia durante le manifestazioni sportive di interesse.

Questo obbligo di firma è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, come previsto dalla legge.