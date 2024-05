Servizio straordinario di controllo del territorio: carabinieri di Cortona in azione

Arrestata una persona per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Denunciate due persone per guida sotto l’influenza dell’alcol e delle sostanze stupefacenti; deferite due persone per truffa online.

Identificate 112 persone, controllati 86 veicoli, 5 contravvenzioni al CDS contestate.

Nel corso della serata tra giovedì e sabato 25 maggio 2024, i Carabinieri del Comando Compagnia di Cortona hanno intensificato l’attività di controllo del territorio con posti di controllo nelle principali arterie della Val di Chiana aretina.

L’obiettivo di questo intervento era prevenire e reprimere forme di illegalità diffusa, una priorità per i militari dell’Arma.

Il servizio ha visto impegnati 16 militari e 7 pattuglie, con i seguenti risultati: 112 persone identificate, 86 veicoli controllati, 5 contravvenzioni al codice della strada contestate, e 2 patenti di guida ritirate per guida sotto l’influenza dell’alcol e di sostanze stupefacenti.

Controlli Stradali e Sostanze Stupefacenti

A San Lorenzo di Cortona, un veicolo ha tentato di eludere un posto di controllo ma è stato intercettato. Il conducente, un cittadino italiano di circa 50 anni, è risultato positivo all’etilometro e la sua patente è stata ritirata.

A Terontola, Cortona, un cittadino cortonese è stato fermato.

Manifestava nervosismo e dall’auto proveniva odore di marijuana.

Una perquisizione ha portato al sequestro di una dose di cocaina.

Il conducente è stato segnalato alla prefettura di Arezzo per violazione dell’art. 75 DPR 309/90.

Arresto per Spaccio di Sostanze Stupefacenti

A Foiano della Chiana, un uomo di circa 25 anni è stato arrestato in flagranza di reato per traffico illecito di sostanze stupefacenti.

A seguito di un servizio di osservazione e pedinamento, sono stati sequestrati:

115 grammi di hashish,

125 grammi di hashish in una custodia di cartone,

un panetto di hashish di circa 40 grammi.

Indagini e Truffe Online:

A Castiglion Fiorentino, un’indagine ha portato alla denuncia di una cittadina italiana residente a Palermo per truffa.

La vittima, ingannata da una finta compagnia assicurativa, aveva pagato 573 euro per una polizza RCA mai ricevuta.

Un’altra indagine ha portato alla denuncia di un cittadino di origine sarda per truffa.

La vittima aveva venduto una giacca online per 175 euro senza mai ricevere il pagamento.

Conclusioni.