Incidente durante gara ciclistica a Castiglion Fiorentino: quattro partecipanti coinvolti

Nel pomeriggio di oggi, la centrale operativa di Arezzo è intervenuta a Castiglion Fiorentino in seguito a un grave incidente avvenuto durante la gara ciclistica riservata agli

Elite e Under 23.

Verso le 13:30, quattro partecipanti sono stati coinvolti in un incidente che ha richiesto un immediato intervento delle autorità e dei servizi medici.

Due ciclisti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale della Fratta, mentre un altro è stato trasportato in codice giallo ad Arezzo.

Un quarto ciclista, le cui condizioni erano più gravi, è stato trasportato in codice rosso a Siena.

I ciclisti coinvolti sono tutti 18enni.

Oltre alle due ambulanze presenti sul posto per l’evento, hanno partecipato all’intervento anche l’ambulanza infermierizzata di Cortona e il personale della Misericordia di Lucignano. La loro pronta risposta ha contribuito a garantire un rapido soccorso ai ciclisti feriti e a fornire loro le cure necessarie.