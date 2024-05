Cade dalla mountain bike nella riserva dei Monti Rognosi, ferito 50enne

La mattina odierna ha visto un intervento cruciale della Centrale Operativa di Arezzo nella Riserva dei Monti Rognosi, nel comune di Anghiari.

Intorno alle 11:00, è stato richiesto il soccorso per un uomo di 50 anni che era caduto mentre praticava mountain bike in quella zona.

L’uomo è stato prontamente assistito e trasportato in codice 2 all’ospedale di Arezzo per ricevere le cure necessarie.

L’incidente, che ha coinvolto un amante dell’outdoor, sottolinea l’importanza di praticare attività all’aperto in modo sicuro e consapevole.

All’operazione di soccorso hanno partecipato la Croce Rossa di Sansepolcro e l’unità aerea di soccorso Pegaso 1, dimostrando la sinergia e la tempestività delle risorse messe in campo per garantire un intervento rapido ed efficace in situazioni di emergenza.