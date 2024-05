Incidente sulla statale Stia Londa, grave motociclista

Un altro grave incidente stradale ha scosso la provincia di Arezzo, poche ore dopo il tragico evento avvenuto la scorsa notte a Ruscello.

Attorno alle 13 di oggi, la centrale operativa di Arezzo dell’emergenza urgenza è stata chiamata in azione nel comune di Pratovecchio Stia, lungo la statale Stia-Londa, in seguito a un sinistro che ha coinvolto un motociclista.

Il conducente della moto è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Careggi di Firenze, poiché le sue condizioni richiedevano cure immediate e specializzate.

Sul luogo dell’incidente si sono prontamente attivati un’ambulanza infermierizzata e il personale della Misericordia di Stia, unitamente al supporto aereo di Pegaso 1.

La situazione ha richiesto un trasferimento veloce ed efficiente del paziente al Centro Traumatologico Ortopedico di Firenze, dove verrà fornita l’assistenza medica necessaria per affrontare le sue lesioni.

L’incidente rappresenta un ulteriore monito sull’importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali per prevenire tragedie simili.

Le autorità competenti stanno già avviando le indagini per comprendere le circostanze che hanno portato a questo grave evento e per adottare eventuali misure preventive.