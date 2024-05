Incidente sull’ A1: uomo ferito e trasportato d’urgenza a Montevarchi

Nel mezzo della giornata odierna, la centrale operativa di Arezzo è stata chiamata a intervenire lungo l’autostrada A1 in direzione nord a seguito di un incidente che ha coinvolto un’auto ferma nella corsia di emergenza.

Verso le 12:00, un veicolo in transito ha urtato l’auto ferma, causando gravi danni e ferendo un uomo di 40 anni, residente a Terni.

La prontezza degli interventi ha permesso di soccorrere tempestivamente il ferito, che è stato trasportato in codice 2 all’ospedale La Gruccia per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Misericordia di Montevarchi, fornendo assistenza e supporto durante le operazioni di soccorso e di gestione dell’emergenza.

Questo incidente serve da ennesimo monito sull’importanza di prestare sempre massima attenzione durante la guida e di rispettare le norme di sicurezza stradale, specialmente lungo le autostrade ad elevata velocità.

La prontezza e l’efficacia dell’intervento delle autorità e dei servizi di soccorso hanno contribuito a limitare i danni e a garantire un rapido trasferimento del ferito in ospedale.