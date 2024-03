Auto dei Carabinieri con gomme squarciate: individuati 30 sospetti a Ciggiano

Durante la cena del quartiere di Porta San Giovanni a Civitella, un evento organizzato in occasione della rievocazione storica della notte del Conte Baldovino, si è verificato un episodio spiacevole.

Dopo la segnalazione di residenti riguardo a schiamazzi e musica alta, una pattuglia dei Carabinieri di Arezzo è intervenuta nella vicina frazione di Ciggiano, dove si svolgeva la festa.

All’arrivo dei militari, la situazione sembrava risolta dopo un richiamo agli organizzatori per abbassare il volume.

Tuttavia, poco dopo, a causa di nuove lamentele, i Carabinieri hanno dovuto interrompere definitivamente l’evento, che era già in corso oltre l’orario consentito.

Al momento di lasciare il locale, i Carabinieri hanno fatto una scoperta sconcertante: l’auto di servizio era stata danneggiata con due gomme squarciate.

In seguito, mentre si attendeva l’arrivo di un’altra pattuglia, sono state identificate circa una trentina di persone presenti alla festa.

Le indagini sono in corso per individuare l’autore del danneggiamento, il cui identikit al momento non è stato stabilito.

Il quartiere di Porta San Giovanni ha espresso massima collaborazione con le autorità, dichiarandosi pronto a fornire ogni informazione utile per far luce sull’incidente.

Si sottolinea che la maggior parte dei partecipanti alla cena era composta da persone provenienti da varie zone, non necessariamente legate al quartiere, e si è disposti a evitare che la responsabilità di un individuo ricada sull’intera comunità.