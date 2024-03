Successo internazionale nella kickboxing per l’aretino Lorenzo Corsetti

Questa vittoria legittima l’ambizione di Corsetti a lanciare l’assalto al titolo di campione d’Europa

Il venticinquenne atleta del Team Jakini ha vissuto una trasferta in Inghilterra per combattere al Championship Kickboxing di Barnsley dove ha incrociato i guantoni nei -75kg con Khan Haider, campione britannico sostenuto dal tifo di oltre tremila spettatori.

In questo delicato scenario, Corsetti ha dimostrato la giusta combinazione tra tecnica e carattere per essere protagonista di un incontro di altissimo livello che è terminato con una convincente vittoria ai punti e che legittima ora l’ambizione di lanciare l’assalto al titolo europeo.

Questa affermazione dà infatti seguito a un periodo particolarmente positivo per l’aretino che aveva preso il via nel giugno del 2023 con la vittoria del titolo italiano e che è poi proseguito con le prime soddisfazioni in campo internazionale tra cui spicca l’affermazione contro Mitat Isteri, già campione del mondo, ottenuta a novembre in Svizzera allo Skendos’s Fightnight di Frauenfeld.

Corsetti, allenato da Nicola Sokol Jakini e premiato come “Atleta dell’Anno 2023” dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport, vanta attualmente un palmares con trenta vittorie su trentasette incontri da professionista che legittima l’assalto nei prossimi mesi alla cintura di campione europeo.

Il Championship Kickboxing di Barnsley ha visto la presenza anche di un secondo rappresentante del Team Jakini, Daniel Velea, che si è arreso dopo un buon combattimento nei -75kg contro il padrone di casa Nathan Riddle, dimostrando comunque un livello di preparazione adatto anche per disputare match internazionali.

«Corsetti è stato autore di una vera e propria impresa sportiva – commenta Nicola Sokol Jakini, – perché si è imposto sul campione d’Inghilterra e in un palazzetto “ostile”, risultando tra i pochi atleti aretini degli sport di combattimento capaci di affermarsi all’estero.

L’obiettivo sarà ora di dar seguito a questa crescita e di salire sul ring per il titolo europeo».