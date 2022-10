S.S. Arezzo: settore giovanile: i risultati del fine settimana

Under 19 – Juniores Nazionale

Ancora ottima prova per la Juniores di Massimiliano Bernardini.

I baby amaranto dopo il pari in casa della Sangiovannese erano di scena a Le Caselle per affrontare il Terranuova Traiana.

I valdarnesi passano in vantaggio dopo pochi minuti con Mazzeschi, raddoppiando al 24’ con un tiro da fuori di Occhiolini.

Prima dell’intervallo ci pensa capitan Bonavita ad accorciare le distanze.

Nella ripresa gli amaranto cercano il pari, attaccano a testa bassa, e nei minuti finali, all’86’ pareggiano con Parretti.

Il Cavallino ci crede e all’89’ ecco il sorpasso con Pernici che al 95’ sigla il 4-2 finale. L’Arezzo è al secondo posto in classifica, a meno due da Poggibonsi, Livorno e Sporting Trestina che hanno nove punti dopo tre giornate.

Sabato prossimo alle 15:30 trasferta sul campo del Città di Castello.

Under 16 – Allievi Regionali

Passo falso per i ragazzi di Fabio Pallari che cadono di misura sul terreno di gioco dello Scandicci.

I fiorentini si impongono per 1-0 grazie al gol di Campone.

I baby amaranto, che restano comunque nel gruppo delle prime della classe, sabato prossimo alle 16:00 affronteranno lo Zambra che insegue con un punto di ritardo il Cavallino.

Under 15 – Giovanissimi Regionali

Vittoria di misura per i ragazzi di Andrea Tuzzi che superano di misura la Sestese.

La partita si apre con l’azione pericolosa di Fratini al 3’ che viene anticipato proprio al momento del tiro.

L’Arezzo insiste sia con Cavalletta e Fratini ma la porta resta stregata.

La Sestese si fa vedere nel finale con la punizione di Scarlini che colpisce la traversa.

Ad inizio ripresa Minocci prova a rompere gli indugi con un cross per Fratini che viene anticipato.

Gherghina si rende poi protagonista di un salvataggio su Scarpini lanciato a rete in contropiede.

Il meritato vantaggio amaranto arriva con Minocci che insacca dal limite.

Il Cavallino controlla fino al triplice fischio che porta in dote tre punti.

Domenica prossima sfida casalinga alle 10:30 in casa contro lo Scandicci, primo della classe a punteggio pieno, con gli amaranto che inseguono con sei punti ottenuti in due giornate.

Under 14 – Giovanissimi B

Inizia con una goleada il cammino dei ragazzi di Giacomo Gorgoni che espugnano Bibbiena con un successo netto. Castellucci dopo soli 4’ porta in vantaggio i suoi e al 14’ raddoppia. Il terzo gol porta la firma di Borri, mentre Tavarnesi al 31’ cala il poker con Zoi che firma il quinto gol.

Nel secondo tempo reti anche per Ferretti (doppietta) e Castellucci.

Sabato prossimo impegno casalingo alle 15:30 contro il Neri.