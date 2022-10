Il report del 118: incidente sul lavoro a Pratovecchio. Pedoni investiti ad Arezzo. Scontro tra auto a Castiglion Fiorentino

Investita 59enne



Alle ore 9:11 i mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono stati attivati per l’investimento di una donna ad Arezzo in Via Veneto da parte di un’auto.

Sul posto sono intervenuti automedica di Arezzo, BLSD Misericordia di Arezzo e Polizia Municipale.

La donna di 59 anni è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso del San Donato.



Investito 69enne



Alle ore 10:45 i mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono stati attivati per l’investimento di un uomo di 69 anni ad Arezzo in via M. Buonarroti.

Sono intervenuti automedica BLSD Croce Bianca di Rigutino e Polizia Municipale.

L’ uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Donato

Incidente sul lavoro

Alle ore 10.48 i mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono stati attivati per un incidente sul lavoro presso la Polistamp di Pratovecchio, un uomo è rimasto ferito alla mano sinistra con una troncatrice .

Attivato Pisll.

Intervenuta l’ambulanza infermierizzata di Bibbiena con la Misericordia ed i carabinieri di Bibbiena.

L’uomo di 40 anni è stato trasportato al Pronto soccorso di Arezzo in codice rosso.

Scontro frontale fra due auto



Alle ore 13:14 i mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono stati attivati per uno scontro frontale avvenuto tra 2 auto a Castiglion Fiorentino in via Sant’Antonino.

Sono intervenuti ambulanza infermierizzata di Castiglion Fiorentino, BLSD di Foiano della Chiana, i Carabinieri di Castiglion Fiorentino e Vigili del fuoco.

Coinvolti un uomo di 70, anni una donna di 26 anni, un uomo di 29 anni, e due minori, sono stati trasportati tutti in codice giallo al Pronto Soccorso di Arezzo.