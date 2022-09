Fine settimana perfetto per il Cavallino, solo vittorie e nessun gol al passivo

By Ufficio Stampa

Solo vittorie e nessun gol al passivo, Fine settimana perfetto per il Cavallino

Prendendo in esame anche la prima squadra lo scorso fine settimana è stato perfetto: cinque partite, altrettante vittorie e nessun gol al passivo per l’Arezzo.

Parte con il piede giusto l’avventura della Juniores Nazionale di Massimiliano Bernardini.

I baby amaranto passano per 2-0 in casa contro il Grosseto grazie alle reti di Mazzi che al 16’ e 19’ del primo tempo piega la difesa maremmana regalando i primi tre punti della stagione.

Under 17

Tre punti in trasferta per la formazione allenata da Tommaso Nardin che supera con un perentorio 4-0 il Mazzola Vadarbia.

Primo tempo equilibrato almeno fino al 30’ quando Verdini trova il gol che sblocca l’incontro.

L’Arezzo acquista fiducia e inizia a costruire occasioni trovando il raddoppio con Musotti al 60’ e calando il tris pochi minuti dopo con Nacchia.

Nel finale la rete di Ferretti ce chiude i giochi.

Under 16

Ottima prova dell’Under 16 che piega per 3-0 lo Zenith Prato in trasferta.

I ragazzi di Fabio Pallari si impongono con Camerini, Banelli e Rachini.

Under 15

Successo di misura anche per l’Under 15 di Andrea Tuzzi che a Palazzo del Pero ospitava il Margine Coperta.

A decidere l’incontro è il rigore trasformato dal numero 11 amaranto Paglicci.