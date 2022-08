l’Arezzo viene superato in casa per 0-1 nell’amichevole con il Pontedera

Sconfitta di misura viziata da una disattenzione.

Nel complesso buon test per gli amaranto e segnali incoraggianti.

90′ – L’Arezzo esce tra gli applausi.

85′ – Arezzo alla ricerca del gol senza rischiare nulla o quasi in difesa.

80′ – Palo di Bianchi. Gran tiro del centrocampista amaranto dal limite.

75′ – Falsettini si riscatta sul colpo di testa da distanza ravvicinata di un avversario.

73′ – Applausi per Convitto che parte largo a sinistra, si accentra e di destro regala l’illusione del gol.

63′ – Primi cambi anche tra le fila del Pontedera.

61′ GOL PONTEDERA: Benedetti beffa Falsettini che non trattiene.

60′ – Girandola di cambi tra le fila dell’Arezzo.

55′ – Hanno iniziato ormai da alcuni minuti gli esercizi di riscaldamento tutto i componenti della panchina di mister Indiani. Per il Pontedera si scaldano il portiere Stancampiano e altri due elementi.

49′ – Apertura perfetta di Settembrini per Gaddini che controlla, si accentra e conquista un corner.

46′ – Inizia il secondo tempo. Nessun cambio tra le fila dell’Arezzo. Il Pontedera si schiera con un 4-4-2.

45′ – Termina 0-0 il primo tempo. Arezzo che esce tra gli applausi dei propri tifosi.

38′ – Pattarello si incarica della battuta ma la barriera respinge.

37′ – Pattarello conquista una punizione dal limite dell’area.

30′ – Boubacar va via a un avversarie e serve Pattarello, il triangolo non si chiude per il ritorno della difesa del Pontedera.

28′ – Applausi per Castiglia: Settembrini dalla bandierina pesca il compagno al limite dell’area che calcia di prima intenzione senza trovare la porta.

25′ – Castiglia apre per Gaddini, dribbling e tiro a giro che non trova la porta.

24′ – Gran tiro di Damiani da fuori area al termine di un’azione manovrata degli amaranto. Tiro potente che termina di poco a lato.

21′ – Applausi a scena aperta per la punizione di Settembrini che lambisce l’incrocio dei pali.

16′ – Doppia occasione Pontedera con due tiri dal limite, Lazzarini e Viti salvano il Cavallino.

14′ – Il Pontedera conquista palla a centrocampo e prova a sfruttare il contropiede, il tiro di Mutton però non trova la porta.

10′ – Buon Arezzo in questo avvia di partita sia sul piano delle trame di gioco che dell’intensità.

2′ – Tacco di Boubacar per Gaddini che entra in area ma viene murato al momento del tiro.

1′ – Inizia la partita. Buona presenza di pubblico al Comunale per quello che è un allenamento.

Almeno 500 gli spettatori presenti.

AREZZO (4-3-3): 22 Viti (15′ st 1 Falsettini); 15 Poggesi (15′ st 23 Pericolini), 17 Lazzarini, 4 Risaliti (15′ st 13 Bruni), 20 Zona (15′ st 3 Lorenzini); 8 Settembrini, 21 Castiglia (15′ st 5 Bianchi), 18 Damiani (27′ st Dema); 10 Pattarello (15′ st 7 Convitto), 9 Boubacar (15′ st 19 Diallo), 11 Gaddini (25′ st 16 Castaldo).

A disposizione: 12 Di Furia, Di Gregorio, Zhupa.

Allenatore: Paolo Indiani.

PONTEDERA (4-3-3): 1 Siano (18′ st 22 Stancampiano); 6 Shiba, 19 Espeche, 4 Baroni , 3 Aurelio (18′ st 5 Pretato); 28 Somma, 21 Perretta (36′ st 8 Ladinetti), 13 Catanese (18′ st 24 Parodi); 9 Petrovic, 7 Mutton, 11 Cioffi (1′ st 20 Benedetti).

A disposizione: 30 Angeletti, 2 Marcandalli, 14 Di Bella, 15 Bonfanti, 17 Casadidio, 18 Guidi, 25 Innocenti, 26 Tripoli, 27 Disegni.

Allenatore: Pasquale Catalano.

RETI: 61′ Benedetti.