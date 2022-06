Quanti sono i gatti neri?

Li hai contati per la strada?

Io li incontro volentieri

anche se li tengo a bada.

Pare portino disgrazia

ma hanno un compito speciale

e con quella loro grazia

non lo sai ma san contare.

Quanti sono i gatti bianchi?

Li hai mai visti per la via?

Sono allegri o sono stanchi?

Io ne ho uno a casa mia

che si sente un poco strano

perché dice che il quartiere

non gli vuol dare la mano

ed è un grande dispiacere.

Quanti sono i gatti rossi?

Quanti sono un po’ tigrati?

Sui sentieri, dentro ai fossi,

secchi, grassi o delicati?

Quanti sono non importa,

sono tutti alla tua porta:

ciò che è bello dei colori

è che niente resta fuori.

Filastruzzi del Dott. Booksy, le filastrocche che infilano la testa nei libri per guardare cosa c’è dentro.

La filastrocca di oggi è dedicata a “Gatti neri gatti bianchi” di Anna Cerasoli con le illustrazioni di Anna Laura Cantone, Editoriale Scienza. Un albo illustrato, pieno di gatti di ogni colore, con una logica ferrea alla quale nessuno può sfuggire, neanche un piccolo lettore. Per una convivenza possibile e, certamente, colorata. Non solo tra i gatti. Consigliato dai 5 anni in su.