In viaggio in Autosole con documenti falsi e arnesi utili per effettuare furti: arrestati due cileni

La Polizia Stradale di Arezzo, ieri pomeriggio intorno alle 18.20, ha sottoposto a controllo una Peugeot 108, con targa italiana e con due persone a bordo proveniente dal casello di Roma nord.

Il conducente mostra agli agenti della Sottosezione di Battifolle, una patente di guida ed un passaporto peruviano, il passeggero un passaporto argentino, i documenti agli occhi degli agenti hanno qualcosa che non torna, inoltre l’auto è a noleggio ma i due non sembrano dei turisti,sono privi di bagagli e non hanno idea su dove sono diretti.

I due vengono invitati in ufficio e dopo un accurato controllo sui documenti con la lampada di Wood e un microscopio da alto ingrandimento viene accertato che sono falsi.

Entrambi risultano cittadini cileni, di 28 e 19 anni, con a carico piccoli pregiudizi di polizia per pregresse attività illecite commesse in Italia, scatta così la perquisizione personale che permette di rinvenire, vari utensili: due picconi privi di manico, spadini, martelli e cacciaviti utilizzabili per effettuare furti.

I due vengono arrestati, e messi a disposizione dell’A.G., per possesso di documenti validi per l’espatrio falsi, denunciati per avere fornito false generalità agli agenti e per il possesso di strumenti atti allo scasso.

Il conducente è stato anche sanzionato per5.000 euro perché guidava senza della patente di guida considerato che, quella peruviana che aveva esibito agli agenti, è risultata falsa.