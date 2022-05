Arezzo, 39enne ubriaco provoca incidente poi minaccia i vigili: arrestato

Ieri pomeriggio, ad Arezzo, dopo un incidente stradale che ha danneggiato il muro di contenimento dell’alveo del fiume Castro nei pressi della scuola dell’infanzia di via Beato Angelico un 39enne acui era stata restituita la patente di guida poche ore prima, ha tentato di allontanarsi dal posto dell’incidente.

Alcune pattuglie della Polizia Municipale, avvertite da un cittadino dell’accaduto, si sono immediatamente recate sul posto per i rilievi del sinistro e per la viabilità.

In un primo momento è stato collaborativo, poi, una volta resosi conto che gli sarebbe stata ritirata la patente appena rinnovata, l’uomo ha prima reagito verbalmente per poi cercare di impedire la prosecuzione del lavoro degli agenti.

I fatti si sono svolti tra le auto in transito ed in presenza di numerosi residenti della zona richiamati dalle urla dell’uomo che insisteva nella sua condotta nonostante i numerosi sforzi degli agenti di riportarlo alla calma: nel tentativo di impedire il sequestro del veicolo, il 39enne ha quindi tentato di risalire in auto per allontanarsi ma non riuscendoci ha iniziato a colpire con la testa il montante dello sportello della propria autovettura.

Di fronte a questa reazione gli agenti si sono visti costretti a procedere all’arresto dell’uomo al fine di impedire ulteriori atti autolesionistici.

l’uomo risultato con precedenti per furto, rapina, minaccia e reati per uso di stupefacenti, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.