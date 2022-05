Cantieri controllati dai Carabinieri e ispettori del lavoro, 9 denunce e sanzioni per oltre 30.000 euro

Valdarno: due controlli dei Carabinieri nei cantieri edili durante la settimana appena trascorsa.

Le verifiche sono scattate in due diverse località e precisamente a Montevarchi e Cavriglia, comuni ambedue nel territorio della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno, in cui i militari dell’Arma locale hanno collaborato per diverse ore con quelli delle specialità, quali Gruppo Forestale e Nucleo Ispettorato del Lavoro.

A Montevarchi, a metà settimana, in un esercizio commerciale in rifacimento, il titolare, cittadino straniero, è stato deferito all’autorità giudiziaria per aver utilizzato un apparato di videosorveglianza in modo improprio, messo a disposizione dei lavoratori una cassetta medica per il primo soccorso con farmaci scaduti, nonché non aver lasciato l’uscita di emergenza apribile posta al primo piano.

Nel contesto erano elevate sanzioni amministrative per complessivi euro 3.000.

Ieri invece a Cavriglia è stato controllato un altro esercizio commerciale in fase di ristrutturazione dove gli operanti, a vario titolo, hanno denunciato otto persone tutte di nazionalità italiana, resesi responsabili di probabili violazioni a numerose fattispecie in materia di normativa sul lavoro, come: non aver verificato l’effettiva redazione dei p.o.s. da parte di due imprese esecutrici, per non aver assicurato un’adeguata viabilità nel cantiere, per non aver adeguatamente protetto i cavi elettrici da danneggiamenti per cause meccaniche ed altre irregolarità minori.

Nel medesimo contesto erano comminate ammende per complessivamente circa euro 31.000.

Nelle prossime settimane in tutta la provincia di Arezzo proseguiranno i controlli e le verifiche dei militari dell’Arma.