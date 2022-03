Due incendi boschivi in Valtiberina, intervenuti elicotteri regionali  

Giornata impegnativa per il sistema regionale antincendio per due incendi boschivi divampati nel primo pomeriggio. Il primo, divampato intorno alle 13, ha interessato i boschi in località Falciano, nel Comune di Subbiano (Arezzo), ha interessato circa 4 ettari di boschi misti di conifere e ceduo.

Sul posto sono intervenute squadre di operai dell’Unione dei comuni Valtiberina, del volontariato Aib, un elicottero della flotta regionale che, sotto il coordinamento di un direttore operazioni, hanno lavorato per limitare i danni.

Posto sotto controllo questo evento, un nuovo incendio è iniziato alle 14.30 in località Fragaiolo, Comune di Caprese Michelangelo (Arezzo). Interessato un vasto bosco di castagni.

Qui le fiamme, sospinte da una brezza sostenuta, si stanno allargando rapidamente e il direttore delle operazioni, in accordo con Sala operativa regionale, ha richiesto l’invio di due elicotteri.

A terra operano squadre di operai e volontariato Aib.

Previsto ulteriore invio di mezzi e personale per cercare di chiudere l’incendio prima di buio perchè la zona è impervia e difficile da raggiungere da terra.

Le condizioni meteo, in assenza di piogge significative e in presenza di vento, sconsigliano gli abbruciamenti, che saranno vietati da sabato 12 marzo.

Si raccomanda quindi la massima attenzione.