“I vertici di Estra non sono di proprietà del centro destra aretino”

I sindaci di centro sinistra dei comuni soci di Coingas contestano la nomina di Grazzini: “Ghinelli vuol solo tenere in caldo la poltrona per Macrì”

Macrì era stato nominato in Estra per non disturbare Ghinelli. Grazzini viene nominato in Estra per non disturbare Macrì.

Premessa: manifestiamo apprezzamento per la disponibilità manifestata da Grazzini.

Anche sulla sua pelle il centro destra applica una logica partitica e personalistica che prevale sia sulla logica della politica quale servizio istituzionale che su quella imprenditoriale.

Estra è una delle maggior imprese italiane dell’energia, leader nel centro Italia. Quanto bene può fare a questa impresa non tagliare il cordone ombelicale che la lega, in modo improprio, alla vicenda processuale di Coingas?

Il taglio sarebbe semplice: dimissioni di Macrì e nuova scelta da parte di Coingas.

Diciamo cose ovvie ma con il centro destra aretino è bene precisare i dettagli.

La scelta del sostituto di Macrì è di Coingas e non del Comune di Arezzo.

Tantomeno della sola maggioranza e tantomeno ancora di un solo partito: Fratelli d’Italia. Le logiche arroganti, portate ai massimi livelli, producono i disastri che vediamo in questi giorni.

Qui siamo in dimensioni molto ma molto più piccole ma la gravità etica non cambia: perché il Presidente di Estra deve essere un uomo (o una donna) di Fratelli d’Italia?

Prima – ci riferiamo alla nomina iniziale – era necessario disinnescare la mina vagante chiamata Francesco Macrì.

Adesso è comunque necessario seguire la stessa logica perchè Coingas/Estra rimane un caso ad alta esplosività politica nel centro destra. Quindi si tira la corda e si utilizza un ottimo professionista per congelare la Presidenza Coingas in attesa che Macrì abbia risolto i suoi problemi.

I Sindaci di centro sinistra non possono che confermare la loro contrarietà a un modello di gestione del sistema pubblico che è irrituale, dannoso per Estra, pericoloso per la vita democratica di Arezzo.

Un metodo ormai strutturale o qualcuno pensa che il caso giudiziario Coingas/Estra sia un semplice incidente di percorso?