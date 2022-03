Giovane spacciatore arrestato dai carabinieri di Castiglion Fiorentino

Continua l’azione di contrasto e prevenzione al traffico illecito delle sostanze stupefacenti in Valdichiana da parte dei militari della Compagnia di Cortona.

Questa notte i carabinieri della Stazione di Castiglion Fiorentino hanno tratto in arresto un giovane 22enne incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, nella serata di ieri, hanno raccolto informazioni sul conto del giovane, un cittadino albanese che vive in Valdichiana, ed organizzato quindi un mirato servizio di osservazione e pedinamento composto da carabinieri in uniforme ed in abiti civili.

Il giovane, giunto in corrispondenza della frazione Brolio di Castiglion Fiorentino a bordo della sua autovettura, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare e trovato in possesso di 6 grammi di cocaina, suddivisa in 6 dosi preconfezionate, uno spinello di hashish e 110 euro in danaro contante ritenuto provento dell’attività illegale di traffico di sostanze stupefacenti.

Ulteriori accertamento hanno evidenziato che il giovane era clandestino sul territorio dello stato italiano, per cui è stato inoltre segnalato in stato di libertà anche violazione al Testo Unico sull’immigrazione (art. 10 bis d. Lgs n. 286/98).

Di concerto con la magistratura aretina, che ha assunto la direzione delle indagini, i Carabinieri stanno proseguendo l’attività investigativa, al fine di accertare la provenienza della sostanza stupefacente ed eventuali soggetti collegati con la persona arrestata.