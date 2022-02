90′ + 4′ – Termina qui l’incontro. L’Arezzo torna a casa con un punto.

90′ + 2′ – Arezzo in avanti alla ricerca del gol.

90′ – Quattro minuti di recupero.

88′ – Pisanu dal limite impegna Tassi che blocca.

84′ – Entra Doratiotto per Benedetti.

76′ – Entra Sicurella per Marchi.

75′ GOL MONTESPACCATO: Mastino scivola, Bosi ne approfitta e pareggia.

68′ – Mancino dal limite calcia a fil di palo.

67′ – Decisivo Colombo sul tiro da fuori di Ansini.

65′ – Rovesciata di Maurizi, pallone che esce a lato.

60′ – Bella punizione di Asini, la palla da l’impressione del gol.

54′ – Entra Calderini, gli lascia il posto Cutolo.

49′ – Cross di Biondi, Persano devia ma la difesa laziale allontana.

47′ – Tassi blocca la punizione di Cutolo.

46′ – Inizia il secondo tempo. Nessun cambio tra le fila delle due formazioni.

45′ + 1′ – Finisce qui il primo tempo.

45′ – Un minuto di recupero.

38′ – Bosi calcia debolmente, Colombo blocca.

37′ – Fallo di Ruggeri al limite della propria area di rigore. Ammonito il terzino amaranto.

33′ – Infortunio muscolare per Campaner, entra Mastino.

31′ – Disimpegno errato di Ruggeri, Bosi entra in area e mette al centro dove Colombo smanaccia e Ruggeri allontana.

28′ GOL AREZZO: cross di Cutolo, Marchi sbuca sul primo palo e insacca. Secondo gol consecutivo per il centrocampista amaranto.

24′ – Cross di Benedetti, Persano al volo manca il bersaglio.

20′ – Si gioca su un sintetico che non agevola le manovre. Partita combattuta al ‘Don Dino Puglisi’.

12′ – Mancino servito in area da Marchi non trova la porta, ma il 20 amaranto era in posizione irregolare.

7′ – Mancino dal limite, sulla respinta della difesa di casa, non trova lo specchio.

5′ – Ansini riceve palla e impegna Colombo che respinge.

1′ – Inizia l’incontro. Confermati gli schieramenti.

MONTESPACCATO (4-3-3): 1 Tassi; 82 Anello, 5 Giannetti, 31 Nanci, 98 Pesarin; 25 Antogiovanni (12′ st 10 Maurizi), 34 Canciani (26′ st 8 Pietrangeli), 18 Tataranno (29′ st 23 Putti); 7 Bosi, 24 Ansini, 14 Rossi (36′ st 30 Proietto).

A disposizione: 22 Meniconi, 4 Zucchelli, 9 Calì, 44 Petricca, 99 Vitelli.

Allenatore: Mauro Mucciarelli.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 23 Campaner (33′ pt 3 Mastino), 2 Biondi, 4 Van Der Velden, 21 Ruggeri; 26 Marchi (31′ st 16 Sicurella), 6 Pisanu, 5 Benedetti (39′ st 11 Doratiotto); 20 Mancino; 10 Cutolo (9′ st 18 Calderini), 90 Persano.

A disposizione: 12 Commisso, 8 Lazzarini, 14 Dema, 33 Zona, 77 Frosali.

Allenatore: Marco Mariotti.

ARBITRO: Martina Molinaro di Lamezia Terme (Mario Capasso di Piacenza – Dario Maione di Nola).

RETI: pt 28′ Marchi; st 30′ Bosi.

Note – Spettatori: 450 circa. Recupero: 1′ + 4′. Angoli: 4-6. Ammoniti: pt 37′ Ruggeri; st 8′ Marchi, 48′ Proietto.