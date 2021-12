Le formazioni del settore giovanile amaranto escono tutte vittoriose dai rispettivi incontri

By Ufficio Stampa

Fine settimana all’insegna dei tre punti per le formazioni del settore giovanile amaranto che escono tutte vittoriose dai rispettivi incontri

Ecco il resoconto completo delle gare disputate.

Juniores | Tiferno Lerchi – Arezzo 0-4

Netta vittoria esterna per la Juniores di mister Jody Zurli che si impone agevolmente sul terreno del Tiferno Lerchi. Pratica già archiviata dopo i primi 45′ di gioco chiuso con un tris del Cavallino grazie alle reti di Murati, Mancino e Castaldo. Nella ripresa punteggio fissato dal sigillo di Berneschi che serve il poker ai padroni di casa.

Under 17 regionale | Castiglionese – Arezzo 1-8

Non trovano ostacoli al proprio cammino gli allievi regionali di mister Massimiliano Bernardini che ne segnano otto sul campo della Castiglionese e infilano il decimo successo su dieci gare di campionato disputate. Il largo punteggio è fissato dalle doppiette di Pino, Giovane e Pernici e dai gol di Hilla e Parretti.

Under 15 regionale | Arezzo – Cortona 8-3

Goleada anche per i giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario che rifilano otto reti al Cortona sul terreno di Palazzo del Pero. Mattatore della gara capitan Sussi che mette a segno un poker. Per i baby amaranto anche la doppietta di Zhupa e le reti di Lincoln e Piantini.

Under 14 provinciale |.Arezzo – Santa Firmina 4-0

Ennesima vittoria per i giovanissimi provinciali di mister Alessio Bianchi che ad Indicatore si impongono per 4 a 0 sul Santa Firmina. La prima frazione di gioco termina con il minimo scarto grazie alla rete di Minocci. Nella ripresa gli amaranto partono forte e dilagano grazie al secondo centro personale di Minocci ed alle reti di Bernardini e Pierucci.

Esordienti II anno e I anno

In campo solo gli esordienti 2009 di Giacomo Gorgoni che si impongono contro il Bibbiena (3-1 risultato federale). Rinviata a data da destinarsi invece la gara deii 2010 di mister Giorgio Contu.