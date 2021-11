” Prendetevelo nel vostro Girone ! “

Ecco un virgolettato letto oggi su di un quotidiano di una esortazione del Sindaco :

“Mi sono raccomandato con gli agenti di Polizia municipale, che controllino il corretto uso della mascherina.

In questo momento ad Arezzo non abbiamo tanti contagi, ecco non andiamo a prenderceli da fuori città”.

Dopo aver subito ieri il primo Assedio di (Settanta/centomila?) visitatori queste parole mi suonano perlomeno strane se non addirittura sinistre.

Ritengo che i nostri Amministratori ci propongano troppo spesso l’Inferno Dantesco mentre non gli farebbe male, prima di confonderci le idee , leggere con attenzione questo passaggio del Canto V , 42 del Paradiso :

“…Apri la mente a quel ch’io ti paleso

e fermalvi entro; ché non fa scienza,

sanza lo ritenere, avere inteso…”