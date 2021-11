Prepotenza arriva a scuola,

prepotenza entra in classe,

prende sempre la parola

ma non è una fuoriclasse.

Prepotenza urla e impone,

sulla lingua ha una bugia,

sembra quasi una prigione

che la chiave butta via.

Prepotenza ti sorride

ma se mente non lo sai,

tiene in serbo delle sfide

che tu certo perderai.

Prepotenza è una parola

che sta male con gli amici

e per questo spesso è sola,

non la trovi certo in bici.

La conosci prepotenza?

È arrivata a scuola tua?

Ha cercato l’ubbidienza,

se una cosa è tua è sua?

Se è così il mio consiglio

è di toglierle l’artiglio!

Come?

Hai presente quegli amici

Che ci rendono felici?

L’incontro con la prepotenza fa sempre stare male, soprattutto a scuola.

Ma come si fa a cambiare rotta?

Una delle possibili risposte la trovate leggendo il libro “Oggi non giochi”, Edizione NubeOcho.

Testo di Pilar Serrano.

Illustrazioni di Canizales.

Consigliato ai primi lettori dai 5 anni in su.