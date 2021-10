By Ufficio Stampa

La Ginnastica Petrarca trionfa nella Zona Tecnica Interregionale del Campionato Individuale Gold di Categoria.

La manifestazione di ginnastica ritmica ha visto scendere in pedana Viola Crippa del 2006 che, a Chieti, si è messa alla prova nella categoria Junior3 contro coetanee da tutto il centro Italia in un programma completo e impegnativo tra quattro diversi esercizi: cerchio, palla, clavette e nastro.

La Zona Tecnica ha riunito le migliori ginnaste emerse dai diversi campionati regionali e, tra queste, era presente anche l’atleta petrarchina che aveva guadagnato il pass in virtù del terzo posto ottenuto in Toscana e che è stata protagonista di una positiva prestazione in cui ha registrato un bel miglioramento fino al primo posto.

Crippa ha infatti dimostrato carattere, tecnica e padronanza in ognuno dei quattro attrezzi, ottenendo il miglior risultato complessivo dalla somma dei punteggi delle singole esibizioni e la vittoria della medaglia d’oro che è valsa l’ingresso nella ristretta cerchia delle finaliste dei Campionati Italiani in programma dal 26 al 28 novembre a Chieti.

Il fine settimana della sezione di ginnastica ritmica è stato scandito anche dai positivi piazzamenti ottenuti nella terza prova del Campionato Individuale Silver di Ponsacco dove ogni atleta si è esibita in due esercizi, con la Ginnastica Petrarca che ha colto un totale di quattro ori, un argento e un bronzo.

Ad essere salite sul gradino più alto del podio sono state

Ines Burzagli tra le Allieve 1^ Fascia in virtù delle esibizioni a corpo libero e palla, Alessandra Boncompagni e Emma Catalani con corpo libero e cerchio rispettivamente tra le Allieve 2^ Fascia e le Allieve 4^ Fascia, e Benedetta Zappalorti tra le Junior3 con palla e nastro, mentre le altre medaglie sono arrivate con il secondo posto di Elisa Ciofini tra le Junior2 (con palla e nastro) e con il terzo posto di Veronica Rossi tra le Allieve 3^ Fascia (con corpo libero e palla).

Il gruppo di ragazze aretine ha infine colto altre buone prestazioni anche con Vittoria Neri (quarta tra le Allieve 2^ Fascia), con Stella Stocchi (quarta tra le Allieve 3^ Fascia) e con Veronica Badii (quinta tra le Allieve 2^ Fascia).

Ulteriori soddisfazioni, infine, sono giunte con i ragazzi della ginnastica artistica che hanno trovato gloria nella prova regionale del Trofeo Winter Club di Livorno.

La manifestazione, riservata agli atleti della categoria Allievi, ha visto alternarsi in pedana Andrea Palarchi (al corpo libero), Alecsandru Gigi Musgociu (a cavallo con maniglie, parallele e sbarra) e Lorenzo Meli Baldocchino (a volteggio e mini-trampolino), con la somma dei loro punteggi che ha permesso di festeggiare il primo posto nella classifica della manifestazione davanti ad Associazione Ginnastica Livornese e a Motto Viareggio, andando ad arricchire la positiva stagione del movimento maschile della Ginnastica Petrarca che ha trovato il proprio fulcro nella promozione della prima squadra nel campionato nazionale di serie B.