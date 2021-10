Solo vittorie per le giovanili amaranto.

Quarta giornata dei campionati giovanili ed ennesimo filotto di successi per le formazioni amaranto che continuano la propria inesorabile marcia a punteggio pieno nei rispettivi campionati.

Juniores

La formazione di mister Andrea Sussi regola i pari età della Sambenedettese chiudendo la pratica già nella prima frazione di gioco. Quattro le reti segnate nei primi 45 minuti: tripletta per Castaldo, mattatore di giornata, e acuto di Morales. Nella ripresa l’Arezzo abbassa i toni ma c’è comunque spazio per la quinta rete firmata da Costanzo. Sabato trasferta in terra marchigiana contro il Montegiorgio calcio.

Under 17 regionale

Vittoria interna contro la Sangiovannese per gli allievi regionali di mister Massimiliano Bernardini. Successo più netto di quello che dica il risultato con gli amaranto che hanno fallito numerose occasioni da rete. La gara viene sbloccata subito da Hilla ma la prima frazione si chiude con una sola rete di vantaggio. Nella ripresa ancora Hilla a segno, quindi Parretti chiude la gara. Nel recupero punto della bandiera per i valdarnesi. Domenica per i baby amaranto è in calendario la trasferta a Piancastagnaio.

Under 15 regionale

Non si ferma la marcia dei giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario che passano anche sul campo della Pianese. I bianconeri amiatini reggono il confronto nella prima metà del primo tempo ribattendo colpo su colpo alle iniziative amaranto poi l’Arezzo dilaga fissando il punteggio finale sul 6 a 2. A segno Rachini, Banelli, Zhupa e due volte Sussi oltre ad un autorete dei padroni di casa. Domenica big-match contro il Casentino Academy, unica squadra oltre all’Arezzo a collezionare fino ad oggi solo vittorie.