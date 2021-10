Le novità e il programma della 9ª edizione de L’Intrepida ciclo-turistica non agonistica su bici d’epoca

Già circa 600 gli iscritti alla pedalata su bici d’epoca in programma ad Anghiari il 17 ottobre

Le novità e il programma della ciclo-turistica non agonistica su bici d’epoca che si svolgerà domenica 17 ottobre ad Anghiari (in provincia di Arezzo) sono stati illustrati durante l’incontro che ha avuto luogo nella Sala del Consiglio del Comune di Anghiari (in Palazzo Pretorio).

Le strade che il 29 giugno 1440 furono teatro della Battaglia d’Anghiari (scontro che ridefinì i confini della Toscana e reso celebre da Leonardo Da Vinci), torneranno ad ospitare, dopo l’anno di stop dovuto all’emergenza Coronavirus, la pedalata organizzata dal Gs Fratres Dynamis Bike.

Sarà un’edizione “in sicurezza”, nel pieno rispetto delle normative in vigore per ciò che riguarda il contenimento del Covid-19: Green Pass obbligatorio per partecipare alle iniziative e alla pedalata, necessità di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, partenza scaglionata “alla francese”, estrema cura nel gestire i ristori d’epoca con tutti i criteri previsti.

Massima attenzione quindi, ma senza nulla togliere alle emozioni che tutti gli intrepidi ciclisti potranno vivere nel corso de L’Intrepida, cicloturistica diventata una festa di sport e un punto di riferimento nel panorama nazionale (quota di 1000 partecipanti superata sia nel 2018 che nel 2019). Le iscrizioni sono aperte nel sito www.lintrepida.it e in CIRCA 600 HANNO GIA’ CONFERMATO LA PARTECIPAZIONE.

Un dato rilevante che conferma la voglia di ritrovarsi e di condividere la passione per il ciclismo d’epoca, pedalando su meravigliose strade bianche, scoprendo paesaggi incantevoli e gustando le eccellenze che verranno proposte nei 7 ristori d’epoca (Ponte alla Piera, Castello di Galbino, Castello di Sorci, Felcino Nero, Cagnano, Lippiano e Citerna).

LE INIZIATIVE LEGATE A L’INTREPIDA

Venerdì 15 ottobre dalle ore 21:00 al Teatro di Anghiari, in collaborazione con Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, Comune di Anghiari e Teatro di Anghiari, il grande appuntamento “Aspettando L’Intrepida” .



La serata dedicata al ciclismo vedrà la presenza di tre illustri ospiti: il Campione Olimpico e 2 volte Campione del Mondo PAOLO BETTINI (vincitore anche di 3 Coppe del Mondo, di 1 Milano-Sanremo, di 2 Giro di Lombardia e di 2 Liegi-Bastogne-Liegi), l’ex professionista aretino RINALDO NOCENTINI (maglia gialla per 8 tappe al Tour de France 2009) e l’ex ciclista FRED MORINI (oggi nello staff della Nazionale Italiana di ciclismo su strada e su pista che tante soddisfazioni ci ha regalato in questo 2021).

Sabato 16 ottobre per tutta la giornata nel centro storico spazio ai mercatini dedicati al ciclismo e ai mestieri di una volta, all’intrattenimento, alla musica e alle visite guidate (nel centro storico di Anghiari e al Museo della Battaglia dove sono esposte importanti opere provenienti da Le Gallerie degli Uffizi). La mattina di sabato 16 ottobre dalle 9:00 circa e fino alle 13:00 in Piazza Mameli “La Bici mi racconta” , laboratori di scrittura autobiografica per bambini promossi in collaborazione con la Libera Università dell’Autobiografia e l’Istituto Comprensivo (in caso di maltempo nella Sala Audiovisivi). A Palazzo Pretorio avranno luogo la mostra di bici d’epoca di Gabrio Spapperi e quella sui cantori del ciclismo a cura di Vittorio Landucci. Nel pomeriggio in Piazza Baldaccio una presentazione in anteprima assoluta su uno dei Campionissimi del nostro ciclismo (verso le 16:00) e nella Sala Audiovisivi adiacente a Piazza del Popolo la conferenza sulla “Bicicletta di Leonardo a cura di Gabrio Spapperi e Roberto Manescalchi (intorno alle ore 17:30). La sera non si svolgerà per motivi logistici dovuti alle restrizioni in vigore la consueta cena al Castello di Sorci, ma gli intrepidi potranno mangiare in ristoranti convenzionati. Domenica 17 ottobre la pedalata non agonistica su bici d’epoca con partenza libera “alla francese” da Piazza Baldaccio, dalle 7:45 alle 9:30. All’ingresso a tutti i partecipanti verrà controllato il Green Pass .



Tre come sempre i percorsi previsti: corto da 42 km, lungo da 85 km e intrepido da 120 km. Caratteristiche de L’Intrepida la bellezza del territorio, il fascino delle strade bianche e i ristori d’epoca da gustare in alcuni degli scorci più suggestivi (nei luoghi della Battaglia di Anghiari, di Michelangelo e Piero Della Francesca).

La cicloturistica è aperta per il percorso lungo e intrepido solo ai ciclisti muniti di tessera in regola o di certificato medico per attività sportiva agonistica per ciclismo come previsto dal regolamento.



Per il percorso corto da 42 km è sufficiente il certificato medico per attività sportiva non agonistica.

Tutti i ciclisti dovranno presentarsi con bicicletta storica da corsa costruita prima del 1987 (telaio in acciaio, leve del cambio sul tubo obliquo del telaio, pedali muniti di fermapiedi e cinghietti e passaggio dei fili dei freni esterno al manubrio) e con abbigliamento consono.

Alcune informazioni utili.

L’organizzazione ha predisposto una convenzione con la Farmacia Ortalli di Anghiari e con la Farmacia Galardi di Sansepolcro per effettuare tamponi a prezzo scontato.

Il pranzo di domenica si svolgerà regolarmente presso la stessa località delle ultime edizioni (Scuola Elementare con accesso dalla Via della Bozia).

Per il pranzo e per i ristori sarà consegnato agli intrepidi un braccialetto.

Info, regolamento, dettaglio dei percorsi e MODULO PER LE ISCRIZIONI su www.lintrepida.it. Nel sito ufficiale e nella pagina Fb de L’Intrepida le notizie inerenti l’edizione numero 9 della cicloturistica anghiarese.

Domenica 17 ottobre il fascino della storia e quello del cicloturismo d’epoca si fonderanno in una sola, ma grande manifestazione.

“Prendi la tua vecchia bicicletta allora, vestiti senza tempo e pedala dentro la storia… Stavolta non bisogna essere soldati, ma intrepidi ciclisti”.