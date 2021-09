S.S. Arezzo: la prima squadra è tornata al lavoro. Juniores Nazionale: il campionato parte il 2 ottobre. Le avversarie

Dopo l’esordio in campionato lo staff tecnico del Cavallino aveva infatti concesso un giorno di riposo.

Nel pomeriggio di oggi la ripresa dell’attività in vista della prima trasferta in calendario domenica prossima (26 settembre) alle 15 ad Ardea contro l’Unipomezia.

Per la prima squadra spazio ad un lavoro atletico sul campo Lebole.

Lavoro differenziato per tre.

Pinna, sulla via del recupero, ha effettuato esercizi specifici così come Aliperta e Sparacello che hanno svolto un lavoro di scarico.

Nella seconda parte dell’allenamento spazio ad una partitella contro la Juniores Nazionale di Andrea Sussi.

Opposti ai baby amaranto i giocatori che sono rimasti a riposo contro lo Sporting Trestina o che sono entrati a partita in corsa.

Per la giornata di domani, mercoledì 22 settembre, è in programma una seduta mattutina alle ore 10:30 in viale Gramsci.

Juniores Nazionale: il campionato parte il 2 ottobre con il derby

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i gironi e le date del campionato Juniores Nazionale.

I ragazzi di Andrea Sussi, reduci nell’ultimo fine settimana dal successo nel test contro la Juniores del Foiano per 4-2, debutteranno il 2 ottobre con il derby.

Il primo sabato di ottobre è in programma Perugia-Arezzo alle 15:30, mentre il 9 ottobre debutto casalingo contro il Foligno alla stessa ora.

Da questa stagione gli incontri interni dei baby amaranto verranno disputati nel centro sportivo de Le Caselle.

LE AVVERSARIE

Nel girone F sono state inserite Alma Juventus Fano, Cannara, Castelfidardo, Foligno, Montegiorgio, Perugia, Porto D’Ascoli, Recanatese, Sambenedettese, Sporting Trestina, Tiferno Lerchi e Tolentino.

IL CALENDARIO

Girone di andata

Perugia – Arezzo 02/10 ore 15:30

Arezzo – Foligno 09/10 ore 15:30

Sporting Trestina – Arezzo 16/10 ore 15:30

Arezzo – Sambenedettese 23/10 ore 15:30

Montegiorgio – Arezzo 30/10 ore 15:30

Arezzo – Recanatese 06/11 ore 14:30

Alma Juventus Fano – Arezzo 20/11 ore 14:30

Arezzo – Castelfidardo 27/11 ore 14:30

Tiferno Lerchi – Arezzo 04/12 ore 14:30

Arezzo – Cannara 11/12 ore 14:30

Porto D’Ascoli – Arezzo 18/12 ore 14:30

Arezzo – Tolentino 22/01 ore 15:00

Girone di ritorno

Arezzo – Perugia 29/01 ore 15:00

Foligno – Arezzo 05/02 ore 15:00

Arezzo – Sporting Trestina 12/02 ore 15:00

Sambenedettese – Arezzo 19/02 ore 15:30

Arezzo – Montegiorgio 26/02 ore 15:30

Recanatese – Arezzo 05/03 ore 15:30

Arezzo – Alma Juventus Fano 26/03 ore 15:30

Castelfidardo – Arezzo 02/04 ore 16:00

Arezzo – Tiferno Lerchi 09/04 ore 16:00

Cannara – Arezzo 23/04 ore 16:00

Arezzo – Porto D’Ascoli 30/04 ore 16:00

Tolentino – Arezzo 07/05 ore 16:00

