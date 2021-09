Truffe on line: individuate e denunciate due persone dai Carabinieri di Castelnuovo e Levane

By Redazione

Un giovane residentenella frazione di Cavriglia riceve una telefonata da un soggetto che si è presenta quale operatore del servizio clienti del suo istituto di credito.

Il sedicente centralinista, raggira il malcapitato con una parlantina convincente, gli prospetta l’insorgere di un intoppo di natura burocratica, proponendo anche una soluzione col pretesto di voler risolvere la problematica.

Lo convince a consegnargli le credenziali per l’accesso e l’utilizzo dell’home-banking. Credenziali che, nelle ore seguenti, il malfattore utilizza per disporre un bonifico in proprio favore di ben 11.000 Euro.

La vittima, insospettitasi e resasi in breve conto del raggiro, si è quindi rivolta ai militari della Stazione di Castelnuovo dei Sabbioni, i quali, partendo dalle informazioni fornite driescono a ricostruire il circuito truffaldino.

Dopo una serie di accurati accertamenti elettronici e bancari, gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri sono infine riusciti a risalire all’identità del truffatore, un cittadino italiano che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per tentata truffa aggravata.

Un secondo caso, vede un soggetto originario della provincia di Napoli, con alle spalle già alcune denunce per reati del tutto analoghi.

L’uomo, infatti, è stato smascherato e deferito all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri della Stazione di Levane, i quali, partendo dalle informazioni fornite dalla vittima in sede di denuncia, sono riusciti a risalire al malfattore, già noto alle forze dell’ordine per la sua capacità di mettere a segno raggiri sul web.

Dopo una serie di accurati accertamenti elettronici e bancari, infatti, gli investigatori dell’Arma dei Carabinieri hanno ricostruito come l’uomo, durante l’estate – dopo aver creato ad hoc una pagina internet che riproduceva fedelmente le sembianze di nota piattaforma di vendite online specializzata in articoli per la casa, vi avesse pubblicizzato la vendita di una piscina, ad un prezzo particolarmente allettante.

L’uomo, dopo aver preso contatti con la vittima di turno, era riuscito a convincerla ad accreditare la somma pattuita (circa 500 €) sul suo conto corrente, salvo poi scomparire nel nulla, facendo perdere traccia di sé, e della piscina, che ovviamente non è mai giunta a destinazione.

L’uomo, anch’esso italiano, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per truffa aggravata.